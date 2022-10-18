Военкор Руденко сообщил о пожаре на позициях ВСУ в Авдеевке
Авдеевка, Украина, 18 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В районе Авдеевки бушует сильный пожар, хорошо различимый из Донецка, сообщил 18 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
Anastasiya Fedorenko
Авдеевка
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«Наши куда-то мощно попали», — добавил он.
В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, оттуда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других населенных пунктов ДНР.