Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Следственный комитет признал старинный доходный дом Басевича в Санкт-Петербурге вещественным доказательством по уголовному делу о деятельности комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщил 18 октября депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Citywalls.ru Дом Басевича (фото: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга)

Напомним, за сохранение дома Басевича на Большой Пушкарской, 7, на месте которого хотят построить многоэтажные апартаменты для Академии танца Бориса Эйфмана, не один год борются градозащитники. Однако после того, как судьбой архитектурного наследия Северной столицы занялся глава СКР, и на чиновников из КГИОП пало подозрение в превышении служебных полномочий, Следственный комитет признал дом Басевича вещественным доказательством по уголовному делу.

«Это означает, что в доме Басевича под запретом находятся любые работы, которые могут ему повредить — в том числе, любой снос, демонтаж и так далее. И если захотят начать снос — будут иметь дело уже не с группой градозащитников, а со Следственным комитетом», — подытожил парламентарий.

Напомним, дом Басевича был построен в 1912 году в стиле модерн на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Ансамбль включает в себя лицевой корпус и пять флигелей, между которыми находятся два двора. До революции в здании находилась строительно-техническая контора Басевича. После 1917 дом национализировали, квартиры отдали под коммунальное жильё. Дом оставался жилым до на протяжении XX и XXI веков, был признан аварийным в 2007 и расселён в 2008 году. После чего в здании с изрядной частотой начали происходить пожары.