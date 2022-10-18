Новая Каховка, Херсонская область, 18 октября 2022, 16:52 — REGNUM Два человека с осколочными ранениями госпитализированы после обстрела стадиона в Новой Каховке со стороны ВСУ, сообщили в Минздраве Херсонской области 18 октября.
Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия первыми, оказали пострадавшим экстренную медпомощь, из доставили в одну из больниц региона.
Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Пациенты находятся в отделении травматологии, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября боевики ВСУ обстреляли стадион «Энергия» в Новой Каховке. Погибли два человека, ранее сообщалось также об одном раненном.