Вашингтон, , 16:58 — REGNUM В США в 2022 году на фоне вспышки мутирующего птичьего гриппа погибло рекордное число кур и индеек, сообщает 18 октября Reuters.

Куры и петухи Владимир Станулевич © ИА REGNUM

При этом отмечается, что новая форма вируса, отличная от той, с которой фермеры боролись раньше, заразила больше диких птиц.

Согласно данным американского регулятора, из-за инфекций и выбраковки погибли более 47 миллионов птиц. Это спровоцировало запрет на экспорт, рост цен на основные продукты питания в преддверии праздничного сезона в США, а также снизило производство яиц и идейки.

В результате вспышка птичьего гриппа еще сильнее усугубила экономическую боль для потребителей, ранее столкнувшихся с резким ростом инфляции.

Напомним, что 13 октября, министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен, отражающий цены на бензин, продукты питания и арендную плату, в сентябре вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении цены выросли на 8,2%, что стало крайне тревожным знаком для федеральной резервной системы, стремящейся исправить ситуацию с помощью агрессивного повышения процентных ставок.

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