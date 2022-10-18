Лондон, , 16:57 — REGNUM Премьер-министр Британии Лиз Трасс составляет планы увеличения военных расходов до 3% ВВП к концу текущего десятилетия, сообщает 18 октября The Daily Telegraph со ссылкой на официального представителя главы правительства.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однозначно, мы сторонники сохранения места Британии в авангарде НАТО, именно поэтому премьер-министр хочет увеличить расходы на оборону до 3% от ВВП к 2030 году», — цитирует издание его слова.

Чиновник также пояснил, что формат повышения военных расходов будет определён в будущих сметах.

Напомним, в сентябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил о планах кабмина Лиз Трасс увеличить оборонный бюджет до $108 млрд к концу 2030 года.

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