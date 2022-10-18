Москва, , 16:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым еще на год — на 2025 год — продлевается заморозка накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Продлевается порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Реализация положений законопроекта, так же как и в предыдущие годы действия «моратория», не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, так как суммы страховых взносов, образовавшиеся в результате перераспределения тарифа страхового взноса, будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении величины их индивидуальных пенсионных коэффициентов, отмечают в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

По предварительной оценке, направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии уменьшит объем передаваемого из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации трансферта на обязательное пенсионное страхование на 925,9 млрд рублей в 2025 году, следует из материалов к законопроекту.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Пора реформ

Вместе с тем, комитет Госдумы по труду отмечает, что работа по реформированию накопительной составляющей пенсионной системы путем ее перевода в добровольный формат ведется правительством России с 2015 года и до сих пор не завершена.

«Это очередная попытка оболванить и ограбить людей, которые выбрали этот вариант пенсионных накоплений», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе дискуссии.

Законопроект показывает беспомощность власти и запутанность пенсионной системы, заявил депутат Госдумы от СРЗП Андрей Кузнецов.

«Закон позволяет деньги граждан перевести в бюджет и заткнуть дыру, интересы граждан тут отсутствует, и это еще будет продолжаться лет двадцать», — рассуждает парламентарий, отметив падение доверия граждан к пенсионной политике.

Очередной вариант модернизации накопительной пенсии Минфин предложит в ближайшее время, сообщила в свою очередь депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

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