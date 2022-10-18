Москва, 18 октября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым еще на год — на 2025 год — продлевается заморозка накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Продлевается порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Реализация положений законопроекта, так же как и в предыдущие годы действия «моратория», не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, так как суммы страховых взносов, образовавшиеся в результате перераспределения тарифа страхового взноса, будут отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц и учтены при определении величины их индивидуальных пенсионных коэффициентов, отмечают в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

По предварительной оценке, направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии уменьшит объем передаваемого из федерального бюджета бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации трансферта на обязательное пенсионное страхование на 925,9 млрд рублей в 2025 году, следует из материалов к законопроекту.

Изначально «заморозка» накопительной части пенсий была введена как временная мера. При этом она действует с 2014 года.

Пора реформ

Вместе с тем, комитет Госдумы по труду отмечает, что работа по реформированию накопительной составляющей пенсионной системы путем ее перевода в добровольный формат ведется правительством России с 2015 года и до сих пор не завершена.

«Это очередная попытка оболванить и ограбить людей, которые выбрали этот вариант пенсионных накоплений», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в ходе дискуссии.

Законопроект показывает беспомощность власти и запутанность пенсионной системы, заявил депутат Госдумы от СРЗП Андрей Кузнецов.

«Закон позволяет деньги граждан перевести в бюджет и заткнуть дыру, интересы граждан тут отсутствует, и это еще будет продолжаться лет двадцать», — рассуждает парламентарий, отметив падение доверия граждан к пенсионной политике.

Очередной вариант модернизации накопительной пенсии Минфин предложит в ближайшее время, сообщила в свою очередь депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия»).