Курган, , 16:46 — REGNUM Правительство России дополнительно выделяет Курганской области 190 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Регион стал одним из 43 субъектов РФ, кто получит дополнительные средства, отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья.

Аварийное жильё Законное-жилье.рф

До конца 2022 года в Курганской области планируется расселить ещё 40 человек из аварийного жилищного фонда площадью 1056 квадратных метров. За 2023 год из аварийного жилищного фонда площадью 18,5 тыс. квадратных метров планируют расселить ещё 1503 человека.

Всего в Курганской области с начала действия программы расселено 1620 человек из аварийного жилищного фонда площадью 26 533 квадратных метра.