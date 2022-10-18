Москва, 9 февраля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Упрощённый порядок назначения инвалидности продлён до 1 октября 2021 года, сообщает 9 февраля сайт правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно временным правилам, ранее установленная инвалидность автоматически продляется на шесть месяцев, а впервые инвалидность присваивается без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. В сообщении правительства отмечается, что необходимые документы поступают через систему электронного межведомственного взаимодействия.

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Также не требуется личное обращение при оснащении техническими средствами реабилитации.

Отдельное постановление разрешает гражданам избежать дополнительных обследований при первом оформлении инвалидности.