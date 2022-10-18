Чебоксары, 18 октября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В мае в числе первых добровольцев на защиту Донбасса отправился один из жителей Чебоксар. По возвращении домой он рассказал о служебных буднях.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Служба по контракту у чебоксарца длилась более трех месяцев. О том, что повлияло на его решение стать добровольцем, мужчина объяснил в интервью корреспонденту ГТРК «Чувашия».

«Понятие Родина — более широкое. Моя Родина — это моя семья. Я пошел ради своего мира. Это моя мама, моя супруга, мои детки. Я защищал прежде всего их. Кто-то должен», — сказал мужчина.

В обычной жизни горожанин трудится в электротехнической отрасли. На время командировки он взял отпуск за свой счет. В данный момент доброволец вернулся к трудовым будням, рабочее место на предприятии за ним сохранили.

Ранее ИА REGNUM сообщало, более 100 млн рублей выделено из резервного фонда Чувашии на экипировку военнослужащих. Фондом «Перле» в поддержку бойцов перечислено 23 млн рублей. Еще более 500 тыс. рублей собрано во время благотворительных концертов.

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