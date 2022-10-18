Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 16:45 — REGNUM Виновным в мошенничество в особо крупном размере признан коммерсант, похитивший почти 1,8 млн рублей на вырубке деревьев в детских садах в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вырубленные деревья Александр Полегенько © ИА REGNUM

С июля по ноябрь 2020 года обвиняемый предоставил в муниципальный отдел строительного контроля недостоверные сведения об объёме деревьев, подлежащих спиливанию на территории дошкольного учреждения. По контракту он должен был вырубить 500 кубометров деревьев на общую сумму 1,176 млн рублей, фактически же спилил 17 кубометров, что соответствует 70 тысячам рублей. Деньги по договору мужчина получил полностью.

Аналогичную схему обвиняемый осуществил в детском саду в деревне Нечаевская. Там он «заработал» 600 тысяч рублей.

Вину в совершённых преступлениях мужчина признал, раскаялся и возместил ущерб в полном объёме.

По ходатайству следователя суд наложил арест на имущество коммерсанта на сумму более 1,8 млн рублей и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.