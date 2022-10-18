Кострома, , 16:49 — REGNUM В Костромской области определили благотворительный фонд, который будет собирать все деньги и вещевую помощь для добровольцев, мобилизованных и военных, находящихся в зоне специальной операции. Об этом сообщает администрация региона.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

Им стал местный фонд «Единение», исполнительным директором которого с 14 октября 2022 года по данным «Rusprofile» стал юрист, председатель комиссии Общественной палаты региона по общественному контролю и информационной политике Олег Промптов.

Соглашение между администрацией и организацией будет подписано в ближайшее время. Подписывать документ будет заместитель губернатора региона по информационной политике Иван Богданов. При организации создадут попечительский совет с участием общественников, властей и бизнеса. За работой фонда будет следить независимая контрольно-ревизионная комиссия.

У фонда пока нет собственного сайта. Администрация региона сообщает, что в ближайшее время он появится. Ранее фонд собирал средства первой необходимости для беженцев в 2014 году. В акции приняли участие более 10 тысяч человек, для вынужденных переселенцев собрали продуктов и товаров на сумму, превышающую 200 тысяч рублей.

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