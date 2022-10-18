Рим, 18 октября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. На приобретение продуктов питания и оплату счетов за коммунальные услуги жители стран ЕС тратят в среднем 35% своих доходов, заявил 18 октября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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Для многих семей этот показатель составляет 50%, отметил он.

Власти ЕС готовы помогать таким гражданам и приветствуют помощь со стороны национальных правительств, главное, чтобы это не приводило к разгону инфляции, добавил Джентилони.