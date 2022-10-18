Кемерово, , 16:45 — REGNUM Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова.

Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня» Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — уточнили в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Вячеслава Вишневского приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей за взятку главе Госстройнадзора региона при реконструкции здания ТЦ.

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Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл в 2018 году. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.