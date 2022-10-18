Кемерово, 18 октября 2022, 16:45 — REGNUM Прокуратура подала апелляцию на приговор совладельцу кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд Кемерова.
«Приговор не вступил в законную силу, поступило апелляционное представление от прокурора», — уточнили в суде.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Вячеслава Вишневского приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей за взятку главе Госстройнадзора региона при реконструкции здания ТЦ.
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Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл в 2018 году. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.