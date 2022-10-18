Элиста, , 16:42 — REGNUM Мобилизованные жители Калмыкии, находящиеся на боевом слаживании в Волгограде, получили партию технического оборудования и необходимых в полевых условиях вещей. Об этом сообщается 18 октября в телеграм-канале Элистинского городского собрания.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Народные избранники сопроводили партию специальных технических средств, в числе которых тактические наушники и радиостанции и рембазу для автомобилей повышенной проходимости «Урал». Также доставили предметы первой необходимости и бытовые вещи — горелки, полевые печи.

От технического состояния машин, в том числе, зависит качество выполнения боевых задач СВО, уверены депутаты. Они поблагодарили всех земляков, принявших участие в сборе гуманитарного груза.