Ярославские власти попытаются решить проблему Яхробольского озера
Ярославль, 18 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В четверг, 20 октября, ярославские власти проведут выездное совещание на Яхробольском озере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
В нём примут участие представители ОНФ, «Центра охраны окружающей среды», департамента АПК, учреждения «Верхневолжрыбвод», отдела государственного контроля, территориального управления Федерального агентства по рыболовству, администрации Некрасовского муниципального района.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что озеро в Некрасовском районе находится под угрозой — вскоре оно может превратиться в болото. Первыми о проблеме заговорили местные жители, именно они обратились за помощью в региональный ОНФ. Ярославцы убеждены, что обмеление происходит не само по себе — воду перекачивают в Волгу.
17 октября, эксперты госучреждения «Центр охраны окружающей среды» обследовали территорию природного памятника. Первые результаты проверки показали, что концентрация растворенного кислорода в воде соответствует норме. Другие показатели качества воды будут готовы в течение семи рабочих дней.