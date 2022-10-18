Ярославль, 18 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В четверг, 20 октября, ярославские власти проведут выездное совещание на Яхробольском озере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

ОНФ Ярославской области Обмелевшее Яхробольское озеро

В нём примут участие представители ОНФ, «Центра охраны окружающей среды», департамента АПК, учреждения «Верхневолжрыбвод», отдела государственного контроля, территориального управления Федерального агентства по рыболовству, администрации Некрасовского муниципального района.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что озеро в Некрасовском районе находится под угрозой — вскоре оно может превратиться в болото. Первыми о проблеме заговорили местные жители, именно они обратились за помощью в региональный ОНФ. Ярославцы убеждены, что обмеление происходит не само по себе — воду перекачивают в Волгу.

«Столько воды скачали, пять лет не качали и одним разом столько. Все в Волгу. Зачем столько сразу? Зимой стопроцентно будет замор рыбы. Там очень мелко. Вода ушла метра на полтора минимум. Это получается озеро Искробольское, Великое, Согожское, озеро Кухло, река Келноть. Такое водохранилище и все слили в Волгу. Как с этим мириться?» — задает местный житель вопрос в телеграм-канале губернатора Михаила Евраева.

17 октября, эксперты госучреждения «Центр охраны окружающей среды» обследовали территорию природного памятника. Первые результаты проверки показали, что концентрация растворенного кислорода в воде соответствует норме. Другие показатели качества воды будут готовы в течение семи рабочих дней.