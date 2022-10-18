Курчатов, Курская область, 18 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Громкий звук в небе над Курчатовским районом Курской области ввязан с работой российской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 18 октября.

Mil.ru Российская авиация

«Громкий звук в небе над Курчатовским районом, о котором сообщают пользователи социальных сетей, связан с работой нашей авиации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, никаких происшествий не зафиксировано. Оснований для беспокойства, подчеркнули власти, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Курской области были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ трёх приграничных населённых пунктов, ранения получила одна женщина.