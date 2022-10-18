Москва, 18 октября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит создать дополнительные стимулы для формирования добровольных пенсионных сбережений граждан и обеспечить развитие института негосударственного пенсионного обеспечения, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается, что суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими лицами с российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи или близких родственников, не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ.

Также в законопроекте предлагается установить, что к расходам на оплату труда для целей налогообложения прибыли относятся суммы взносов работодателей по всем договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работника, при наступлении у застрахованного лица и участника негосударственного пенсионного фонда пенсионных оснований, дающих право на получение негосударственной пенсии.