Ейск, Краснодарский край, , 16:31 — REGNUM Депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия») выразил соболезнования жителям Ейска, потерявшим своих близких и родных при крушении военного самолета Су-34.

Траур Donland.ru

«Погибли и пострадали люди. Кто-то остался без крова. Безвременная гибель людей всегда становится тяжелым испытанием, которое объединяет всех и возлагает ответственность за ближних. Произошедшее воспринимаю как личное горе. С искренним сочувствием скорблю вместе с вами», — написал Долуда в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолет потерпел крушение вечером 17 октября. Экипаж успел катапультироваться. Погибли 14 человек, 19 жильцов пострадали.