Рим, 18 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. У президента Польши Анджея Дуды и будущего премьер-министра Италии Джорджи Мелони «много общего» в картине мира и системе ценностей, заявил Дуда 18 октября в интервью итальянским СМИ.

Prezydent.pl Анджей Дуда

В основе этой картины мира лежат ценности христианства, поддержка семьи — ее непременное следствие и одна из важнейших составляющих социальной политики, добавил Дуда.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.