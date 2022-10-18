Москва, , 16:26 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, в которых единственный владелец был мобилизован, права на оформление кредитных каникул, передает корреспондент 18 октября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП) идея нововведения возникла при работе над законом о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Для получения льготы призванный на службу должен будет обратиться с заявлением в банк.

«То есть, есть движение по счету этого предприятия. По статистике, около 800 тыс. предприятий подпадают под предлагаемые нормы. Из них 71,5 тыс. предприятий имеют кредиты в банках. Средняя сумма кредитов, которую получили такие предприятия, составляет около 16,5 млн рублей», — пояснил Аксаков.

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