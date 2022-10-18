Токмак, Запорожская область, 18 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Арсенал оружия изъяли полицейские в одном из домовладений Токмака Запорожской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе ГУВД по региону.

Изъятый арсенал

Сотрудники правопорядка получили оперативную информацию о сокрытии в одном из домов оружия и боеприпасов. При осмотре помещений домовладения полицейские обнаружили и изъяли карабин «Сайга» и два магазина к нему, два охотничьих ружья 12 калибра, корпус от гранаты Ф-1, металлоискатель, два оптических прицела, патроны различного калибра, в том числе для пистолета Макарова. Кроме того, вместе с оружием в доме хранилась радиостанция и семь мобильных телефонов. Хозяин арсенала задержан, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Токмаке полицейские изъяли оружие и боеприпасы в доме, где ранее проживал боевик ВСУ, сбежавший на подконтрольную киевскому режиму территорию.