Москва, , 16:25 — REGNUM В России начал работу портал «Нацистская политика уничтожения. Злодеяния. Возмездие. Память», созданный на базе федерального исторического портала «История. РФ». На нем представлена полная подборка материалов по Нюрнбергскому процессу, Токийскому процессу и другим послевоенным судам над нацистскими преступниками (более 2 000, вплоть до 1953 года).

Справедливое возмездие Stihi.ru

«Новый портал Российского военно-исторического общества (РВИО), который сопряжен с нашим порталом История. РФ — это уникальный проект, призванный защитить нашу историческую память, напомнить о тех злодеяниях, которые творились в годы Великой Отечественной войны и творятся сегодня против мирного населения Донбасса и б. УССР», — рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной началу работы ресурса научный директор РВИО Михаил Мягков.

Он отметил, что цель проекта — «представить мировому сообществу те злодеяния, которые не имеют срока давности». «Так сложилось в России, что любое преступление, любой геноцид против русского или советского населения рано или поздно находит свое возмездие, — напомнил Мягков. — Так было в XVII веке в Смутное время и во время наполеоновского нашествия, когда армия двунадесяти языков — французы, немцы, поляки — вошла в Россию и сожгла Москву, так было и в годы Второй мировой войны, когда Гитлер и его пособники, фактически вся объединенная под нацистской свастикой Европа, развернула крестовый поход против нашей страны, желая «разгромить русских как народ» — как писалось в нацистских документах. Тем не менее, им это сделать не удалось! Красная армия вошла в Берлин, а над главными нацистскими преступниками был проведен международный военный трибунал».

Напомним, 18 октября 1945 года в Берлине состоялось первое заседание Международного военного трибунала (Нюрнбергского), на котором его членам было передано обвинительное заключение по делу 24 подсудимых. Впервые вся информация, включая протоколы процессов над нацистскими преступниками, систематизирована и представлена на портале на четырех языках: русском, английском, немецком, французском. Ресурс состоит из трех связанных частей: «Злодеяния», «Возмездие» и «Память» и объединяет четыре базы данных: «Инфотека», «Справочник», «Пресса», «Преступники».

«На портале есть материалы европейских процессов, включая суды над коллаборантами, румынскими, венгерскими и прочими военными преступниками, — рассказал директор ВИИЦ «Милитера», редактор сайта «Злодеяния. Возмездие. Память» Олег Рубис. — Потому что в послевоенное время возмездие в той или иной степени настигало военных преступников практически в каждой оккупированной немцами стране, не говоря уже о союзниках Германии. Планируется раздел по азиатским процессам. Главное место в нем будут занимать Токийский и Хабаровский процессы. Сейчас завершается комплексная проверка сайта. С современностью работает блок «Обзор СМИ». Новости, статьи и сюжеты по теме сайта, публикуемые на современных информационных ресурсах будут представлены на сайте. К 1 ноября планируется полноценный запуск, а к 20 ноября сайт будет работать в полном объеме».