Воронеж, , 16:23 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в 22 районах Воронежской области в связи с переувлажнением почвы. Об этом журналистам 18 октября сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов.

Поле подсолнечника Александр Погожев © ИА REGNUM

«У нас этот год аномальный, мы на 2,5 недели задерживаемся по срокам уборки зерновых и зернобобовых», — сказал Виктор Логвинов.

Он уточнил, что на данный момент в регионе убрано 8% кукурузы, подсолнечник убран на 39%, на 49% — соя и на 42% — сахарная свекла. Логвинов отметил, что из-за влажности в ряде хозяйств пророс подсолнечник и даже кукуруза.

Погодные условия затормозили и начало сева озимых — к нему должны были приступить 25 августа. На данный момент озимые высеяны на 65%.