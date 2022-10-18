Воронеж, 18 октября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в 22 районах Воронежской области в связи с переувлажнением почвы. Об этом журналистам 18 октября сообщил заместитель председателя правительства региона Виктор Логвинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле подсолнечника

«У нас этот год аномальный, мы на 2,5 недели задерживаемся по срокам уборки зерновых и зернобобовых», — сказал Виктор Логвинов.

Он уточнил, что на данный момент в регионе убрано 8% кукурузы, подсолнечник убран на 39%, на 49% — соя и на 42% — сахарная свекла. Логвинов отметил, что из-за влажности в ряде хозяйств пророс подсолнечник и даже кукуруза.

Погодные условия затормозили и начало сева озимых — к нему должны были приступить 25 августа. На данный момент озимые высеяны на 65%.