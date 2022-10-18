18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение The Wall Street Journal о том, что немецкие следователи пришли к выводу о том, что диверсия могла быть причиной нескольких взрывов в Балтийском море на газопроводе «Северный поток».

Мирослава Романенко, , 16:41 — REGNUM На диверсию в качестве причины нескольких взрывов в Балтийском море на газопроводе «Северный поток» указали немецкие следователи, пришедшие к такому выводу. Об этом, ссылаясь на знакомых с ходом следствия чиновников, 18 октября сообщает The Wall Street Journal.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Немецкая сторона указывает на то, что диверсию совершили при помощи военной подводной лодки, а в соответствии с одной из версий, взрывные устройства погрузили в воду с судна и привели в действие дистанционно. Вместе с тем немецкие следователи не связали диверсию с действиями конкретного субъекта, но чиновники из ФРГ выразили предположение, что «за взрывами стоит Россия».

Сообщение The Wall Street Journal обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что и не сомневались, что в конце концов Запад будет обвинять Россию, однако настоящих виновников называть запрещено.

«Следствие вышло на тех, на кого нельзя выходить», — иронизирует Alexey.

«А они иначе не могут, хозяева не позволят», — комментирует Татьяна Х.

«Вам тоже кажется, что было бы странно в данном случае услышать иную версию? Германия окончательно перекрыла себе все краны», — пишет Надя М.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки (фрагмент). 1903

«Они же не укусят руку хозяина», — с сарказмом отметил Alex W.

«Получается, Россия дурнее немцев — ну надо же, взяла и взорвала свои газопроводы! На кого это рассчитано?» — не понимает одна из участниц обсуждения.

«Да что расследовать-то? Если уже Россию самоподрывником назначили… Устроили кино… Сказали из-за лужи: выполняйте, не заморачивайтесь… «Демократия»…» — возмутилась Ольга.

«Да, конечно, диверсия выгодна той стране, где находится кран, который при желании можно всегда просто закрыть. Но к чему логика?..» — с сарказмом добавил Виктор.

«Ну никак не получается у них из букв USA составить слово «Россия». Это главная дилемма», — прокомментировала Vera P.

«Ну наконец-то! Все-таки мы! Я уже переживать начала. А так всё хорошо. Все стабильно», — еще одна участница обсуждения.

«Логика простая: взорвал тот, кто построил. Шерлок тихо плачет в сторонке, это ж из русской литературы: «я тебя породил, я тебя и убью» — вот и доказательства», — иронизирует Яна.

«Главная задача при расследовании — не выйти на самих себя», — написал Дмитрий.

«Нет, это русские со своей территории засунули в трубу бомбу, и она под давлением газа докатилась до Бронхольма, где и бабахнула», — пошутил Alexey.

«Тупые следователи, не заметили Путина в батискафе средь бела дня. Все видели, а эти куда смотрели», — иронизирует Ty Woffy.

«Американцам спасибо скажите!» — пишет Сергей.

«Уши польского гонора вовсю торчат. Американцы ещё не до такой степени утратили связь с реальностью, а для Европы ещё хуже, что это сделали формально свои», — заметил в ответ Юрий В.

«Вскрытие установило, что пациент скончался от вскрытия», — комментирует с юмором результаты расследования Александр.

«Они там заняты не расследованием, а уничтожением улик, указывающих на США», — подытожил Вячеслав М.