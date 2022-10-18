Пенза, , 16:31 — REGNUM В Пензе должны полностью обновить троллейбусный парк. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита будет закуплено 90 троллейбусов, сообщает 18 октября пресс-служба правительства Пензенской области.

Троллейбус Юлия Карнаева © ИА REGNUM

На маршрутах Пензы из 300 работающих единиц техники большой вместимости на троллейбусы должно приходиться порядка 100. В рамках инвестиционного бюджетного кредита объявлен конкурс на поставку 90 троллейбусов. В машинах предусмотрены кондиционер, системы видеонаблюдения, автоматизированные оплата проезда, объявления остановок, учета пассажиропотоков, а также «Глонасс».

Перевозчикам рекомендовано поучаствовать в обновлении парка, закупив необходимую технику.

Кроме того, на территории Пензенской агломерации предполагается строительство двух тяговых подстанций. Первые 10 новых троллейбусов должны выйти на городские маршруты уже в январе 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Пензенской области намерено расширять сотрудничество с ПАО «КамАЗ».

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