Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Су-34 в Ейске завершена. Об этом 18 октября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

К поисково-спасательным работам были привлечены 242 человека, 47 единиц техники. При разборе завалов на месте крушения самолета Су-34 в Ейске было обнаружено тело еще одного погибшего.

ИА REGNUM сообщало, что военный самолет потерпел крушение вечером 17 октября. Экипаж успел катапультироваться. Погибли 14 человек, 19 жильцов пострадали.