Москва, 18 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, защищающий интересы индивидуальных предпринимателей (ИП), учредителей (участников) организаций, а также единственных учредителей, призванных на военную службу по мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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«Законопроект позволит мобилизованным индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется», — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Мобилизованным предоставляется семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением деятельности ИП или юрлица.

Кроме того, указанные лица, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.

Сейчас военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего. Таким образом, мобилизованные граждане должны прекратить предпринимательскую деятельность или прекратить участие в юридическом лице.

Совфед обсудит закон на заседании 18 октября.