Новосибирск, , 16:20 — REGNUM В Новосибирске планируют перенаправить 25 млн рублей с празднования Нового года на помощь мобилизованным. Об этом сообщает редакция «НГС Новости» с ссылкой на заместителя председателя комиссии по бюджету и налоговой политике горсовета Александра Савельева («Единая Россия»).

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В поправке 25 миллионов рублей сняли с двух департаментов — с департамента культуры 20 миллионов и в районе 5 миллионов с комитета по рекламе, — уточнил Савельев. — Предполагалось ранее, что эти деньги должны были пойти на празднование Нового года. Они сняты на оказание помощи мобилизованным».

Поправка 18 октября была принята депутатами комитета единогласно. Её рекомендовано принять в двух чтениях на сессии депутатов 26 октября. Предполагается, что 15 млн рублей будут переданы для поддержки семьям мобилизованных, 10 млн рублей — на закупку оборудования для мобилизованных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские городские власти отменили массовые новогодние мероприятия и отказались от всех запланированных ранее фейерверков.

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При этом в Новосибирске решили не отказываться от новогоднего украшения.

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Стоит уточнить, что 2023 год Новосибирск встретит в статусе «Новогодней столицей России».