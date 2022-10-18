Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В Ейске продолжаются работы на месте крушения самолета Су-34. В телеграм-каналах появились кадры последствий падения воздушного судна. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, общаясь с жильцами пострадавшего дома, выразил надежду на возможность восстановления трёх подъездов многоэтажки.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

«Что касается подъездов №2, 3 и 4. При благоприятных условиях и положительном заключении экспертов мы приступим к восстановлению этого разрушенного пролета. В зависимости от степени повреждений это займет от месяца до пяти. Но в любом случае это лучше, чем мы будем сносить дом и где-то вам приобретать жилье», — сказал глава Кубани.

«Я понимаю, что свое жилье оно уже родное. И мы постараемся сделать все, чтобы вы вернулись в свои квартиры. Их отремонтируем, поможем получить средства на ремонт», — отметил Кондратьев.

Он также добавил, что принимать окончательные решения относительно восстановления многоквартирного дома пока рано.