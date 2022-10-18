Козельск, Калужская область, , 16:29 — REGNUM Церемония открытия памятника Герою Российской Федерации, участнику специальной военной операции гвардии старшему сержанту Владимиру Николаевичу Игнатову состоялась Козельске на площади, где находится мемориальный комплекс, посвящённый памяти павшим защитникам Отечества. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания Калужской области от партии «Единая Россия» Владимира Ливенцева.

В Козельске открыли памятник Герою России гвардии старшему сержанту Владимиру Игнатову zskaluga.ru

«В этом мемориальном комплексе отражена вся история нашего государства — история борьбы за своё право быть свободными, быть русскими. И сегодня на нашу землю пришло время тяжёлых испытаний. Будем же достойны светлой памяти Владимира Игнатова. Пусть его пример будет путеводной звездой для каждого из нас. Уверен, мы победим и прославим нашу великую Отчизну», — отметил Владимир Ливенцев.

Ранее, ИА REGNUM сообщало, что мемориальная доска в честь Героя России Владимира Игнатова была торжественно открыта 8 сентября на здании школы № 1 в городе Сосенском Козельского района. Владимир Игнатов погиб 30 мая, спасая боевых товарищей, во время специальной военной операции на территории бывш. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: На здании школы калужского Сосенского открыли памятную доску выпускнику