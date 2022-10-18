В калужском Козельске открыли памятник Герою России Владимиру Игнатову
Козельск, Калужская область, 18 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Церемония открытия памятника Герою Российской Федерации, участнику специальной военной операции гвардии старшему сержанту Владимиру Николаевичу Игнатову состоялась в Козельске на площади, где находится мемориальный комплекс, посвящённый памяти павших защитников Отечества. Об этом 18 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Законодательного собрания Калужской области от партии «Единая Россия» Владимира Ливенцева.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что мемориальная доска в честь Героя России Владимира Игнатова была торжественно открыта 8 сентября на здании школы № 1 в городе Сосенском Козельского района. Владимир Игнатов погиб 30 мая, спасая боевых товарищей, во время специальной военной операции на территории бывш. УССР.