Дублин, 17 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Глава ирландской партии Fine Gael Лео Варадкар в субботу вернется на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в 2017–2020 годах. В соответствии с договоренностью Михол Мартин, возглавлявший правительство страны с июня 2020 года, добровольно уступает должность Варадкару, становясь его заместителем.

William Murphy Лео Варадкар

Встретившись с президентом Майклом Хиггинсом, Михол Мартин подал заявление об отставке с поста главы правительства Ирландии.

«Мы многое сделали, однако у нас остается еще много дел», — отметил Мартин. Также ранее на своей странице в Twitter он написал, что с нетерпением ожидает «начала второй фазы работы этого правительства».

Назначение Варадкара премьер-министром должен будет одобрить парламент. Мартин, как ожидается, будет совмещать обязанности на посту заместителя премьера с должностью главы МИД.

Напомним, коалиция центристских партий Fianna Fail и Fine Gael, а также партии «зеленых» была сформирована по итогам парламентских выборов в Ирландии, состоявшихся в феврале 2020 года. Переговоры между тремя партиями продолжались почти четыре месяца. В результате пост премьер-министра перешел главе к Fianna Fail Мартину.