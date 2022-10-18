Париж, 18 октября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Оператор системы передачи электроэнергии во Франции RTE предупреждает о «серьезных последствиях» этой зимой, из-за забастовок, передает BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Еврохолод. Макрон. Франция

«Продление забастовки на атомных электростанциях будет иметь серьезные последствия для поставок электроэнергии зимой», — заявил управляющий сетью электропередач во Франции.

RTE, однако, считает «очень низкими» или «умеренными» риски для электроснабжения в ближайшие недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких городах Франции начались демонстрации на фоне общенациональной забастовки.

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