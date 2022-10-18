Ейск, Краснодарский край, 18 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. В Ейске начали принимать заявления на получение компенсаций от жильцов пострадавшей при крушении военного самолета Су-34. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 18 октября.

Оперативный штаб Кубани Последствия крушения Су-34 в Ейске

Мобильный штаб заработал в торговом центре «Меотида». Консультационную помощь людям оказывают 10 человек — специалисты администрации Ейска и Ейского района. Они помогают жильцам пострадавшей многоэтажки с оформлением выплат.

Заявления на компенсации уже начали принимать. За материальной помощью обратились уже 38 человек.