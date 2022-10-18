Москва, 18 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ в части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Для увеличения уровня поступлений НДПИ в части добычи природного газа в консолидированный бюджет РФ предусматривается корректировка налоговой нагрузки по НДПИ в отношении субъектов экономической деятельности, которые занимаются добычей природного газа и располагают изменившимися рентными доходами, сформировавшимися в 2022 году в результате изменения цен на газ.

Также предусмотрено увеличение налоговой нагрузки по НДПИ в отношении организаций, осуществляющих добычу нефти, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отношении угля предлагается ввести на период с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года.

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