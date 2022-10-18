Москва, 18 октября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается признать с 1 января 2023 года подакцизным товаром сахаросодержащие напитки, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о безалкогольных напитках с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ ставка составит 7 рублей за литр.

Мера не будет распространяться на детское питание, напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки и нектары, сокосодержащие напитки и морсы.

«Ожидаемые доходы от акциза на сахаросодержащие напитки составят от 25 до 30 млрд рублей ежегодно», — сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.