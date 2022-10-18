Донецк, , 16:01 — REGNUM Бандеровские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 18 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) […] — г. Донецк (Киевский район)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Уточняется, что огонь вёлся со стороны населённого пункта Орловка. По Киевскому району Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной обстрел столицы ДНР был зафиксирован в 14:00 18 октября. Мишенью боевиков ВСУ стал Куйбышевский район Донецка.