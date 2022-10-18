18 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили очередной скандал с участием Байдена, акцентировав внимание на том, что «старенькому дедушке уже пора на покой».

Валерий Ходячий, , 16:43 — REGNUM Президент США Джо Байден продолжает показывать себя не с самой лучшей стороны, порождая при этом новые мемы. Однако очередной казус, в который попал американский лидер, возмутил не только мировое интернет-сообщество, но и самих американцев.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

15 октября Джо Байден ответил на вопросы журналиста об экономической обстановке в стране во время посещения кондитерского магазина и поедания купленного вафельного рожка.

Президент заявил о сильной экономике, добавив, что его не беспокоит инфляция в США, которая, по его словам, ниже, чем в других странах. Байден также отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике. Он заявил, что его не беспокоит укрепление доллара.

«Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — указал американский лидер, добавив, что экономика США остается «чертовски сильной».

Помимо прочего президент США назвал экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс «ошибкой». Белый дом, в свою очередь, воздерживался от комментариев о проблемах главы британского правительства.

«Я не единственный, кто думал, что это была ошибка», — цитируют зарубежные СМИ слова Байдена.

Между тем ряд южнокорейских СМИ считает, что через ошибки «союзника» глава Белого дома хотел подчеркнуть сильную экономическую ситуацию в Штатах в условиях глобального экономического спада.

«США даже хуже России», — пишет ehd3***.

«Нужно немедленно госпитализировать пожилого человека с деменцией в больницу», — рекомендует xkwh***.

Байден любит мороженное Цитата из видео «Joe Biden, Eating His Ice Cream Cone In Portland»

«Не обманывайте себя, думая о том, что империализм США будет длиться вечно», — отмечает nice***.

«США даже не могут сдержать инфляцию и лишь повышают ставки», — жалуется jhwb***.

«Если Саудовская Аравия начнет использовать юани или евро для покупки нефти, то доллар США резко упадет и Штаты утратят статус мирового гегемона», — считает bong***.

«Надеюсь, на выборах победят республиканцы», — пишет pjh9***.

«Он наверняка стал президентом в результате подтасовки результатов. Он обкрадывает весь мир», — утверждает love***.

«У людей, которые забывают историю, нет будущего», — напоминает kimj***.

«Мне кажется, он только и делает, что разрушает США», — считает zgd7***.

«Кто-нибудь, подскажите, что за мороженое ел Байден?» — троллит vq37***.

«Из-за него мировой экономике придет крах!» — ужасается asdf***.

«Он совершенно не думает о том, что сильный доллар может ухудшить показатели американских компаний, ведущих бизнес за рубежом, о том, что Южную Корею и Европу может ждать валютный кризис», — пишет kshn***.

«Мы должны изменить нынешний статус доллара как валюты, пользующейся наибольшим доверием в мире», — считает king***.

«Как только доллар упадет, фондовый рынок США отправится в ад», — смеется flcl***.