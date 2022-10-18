София, 18 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли на КПП «Капитан Андреево» в районе болгарско-турецкой границы незадекларированную валюту на общую сумму в 1,2 млн левов ($500 тыс.). Об этом 18 октября сообщает софийский информационный портал News. bg.

stephenwd4h0 Граница

По предварительным данным, деньги были обнаружены в тайнике кабины грузового автомобиля, следовавшего из Великобритании в Турцию. Водитель транспортного средства задержан.

Ведётся следствие.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной спецоперации по борьбе с контрабандой.