На болгарско-турецкой границе изъята крупная партия валюты
София, 18 октября, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного управления Болгарии изъяли на КПП «Капитан Андреево» в районе болгарско-турецкой границы незадекларированную валюту на общую сумму в 1,2 млн левов ($500 тыс.). Об этом 18 октября сообщает софийский информационный портал News. bg.
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Граница
По предварительным данным, деньги были обнаружены в тайнике кабины грузового автомобиля, следовавшего из Великобритании в Турцию. Водитель транспортного средства задержан.
Ведётся следствие.
Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной спецоперации по борьбе с контрабандой.