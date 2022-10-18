Чебоксары, , 15:55 — REGNUM В Чувашию прибыла заместитель председателя представительства управления верховного комиссара ООН в РФ Бренда Годдард Атли. Вместе с коллегами она посетила центр одарённых детей и молодёжи «Эткер», где обустроен один из пунктов временного размещения вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Эксперт осмотрела кампус, где проживают эвакуированные, пообщалась с семьями, сообщает Чувашинформ.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Заглянули гости в медпункт, специализированные комнаты для маломобильных граждан, зал отдыха и постирочную, познакомились с меню местной столовой.

Жильцы кампуса поделились с представителем ООН своими историями, как они обустроились в Чувашии с тех пор, как пришлось покинуть родные дома. Многие нашли здесь работу, младших ребятишек устроили в детский сад, что находится неподалёку, школьников приняла кадетская школа имени генерал-майора милиции В. А. Архипова, которая тоже расположена рядом с центром.«Видно, что люди здесь довольны», — отозвалась Бренда Годдард Атли, общаясь с директором центра Ольгой Тарасенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под пункты временного размещения эвакуированных предусмотрели девять учреждений в шести муниципалитетах.

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