Санкт-Петербург, 18 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Крупнейший в Северо-Западном федеральном округе Рыбообрабатывающий комбинат № 1 (РОК №1), известный брендами «Своя рыбка», «А’море», «Морская планета» и другими, оказался на грани разорения и чтобы выбраться из ситуации надеется найти инвестора, сообщает 18 октября РБК.

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

Финансовые проблемы у предприятия возникли еще в ходе пандемии, а затем и в процессе геополитического кризиса. Комбинат не смог закрывать взятый на развитие кредит в 3,8 млрд рублей. После чего банк-кредитор обратился в суд с требованием погасить задолженность, и на имущество комбината и его счета был наложен ареста. Таким образом предприятие лишилось возможности закупать сырье, выпускать продукцию, оплачивать счета за электричество и коммунальные услуги.

«Наиболее вероятный сценарий дальнейших событий — банкротство предприятия и продажа производственных мощностей», — говорится в сообщении.

Однако в компании не теряют надежды, что комбинат удастся сохранить благодаря новому инвестору, которого надеются найти в ближайшее время.

Отметим, что согласно картотеке арбитражного суда, первая серия исков к РОК №1 начала поступать в мае 2020 года, через несколько месяцев после начала пандемии коронавируса. Очередную волну исковых заявлений от различных компаний в суде начали регистрировать летом 2022 года.