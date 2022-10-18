Нижний Новгород, 18 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Штаб по вопросам реализации градостроительной политики Нижегородской области выбрал место для строительства станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

По итогам общественных обсуждений проектировщики выбрали улицу Станционную — выход из метрополитена планируют обустроить в шести минутах ходьбы от центра Сормова.

Свой выбор они обосновали тем, что такой вариант размещения новой станции метрополитена благоприятен не только для организации движения транспорта в Сормове, но и позволит создать удобный транспортный узел для пассажиров из Балахны и Заволжья, прибывающих на расположенную неподалёку железнодорожную станцию.

Между тем многие нижегородцы в соцсетях выразили недовольство таким решением.

По мнению жителей столицы Приволжья, станция метро «Сормовская» рискует превратиться в очередную «станцию-призрак», поскольку будет иметь наименьший охват пассажиров из-за слишком большой удаленности от более густонаселённых мест Сормова.