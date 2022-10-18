Лондон, , 15:53 — REGNUM Британский актёр Дэниел Крейг награждён рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия. Его исполнителю роли Джеймса Бонда вручила принцесса Анна. Об этом сообщили в Букенгемском дворце.

Дэниел Крейг Цитата из к/ф «Спектр». реж Сэм Мендес. 2015. Великобритания, США

Отмечается, что такой награды он удостоился за заслуги в области кино и театра.

«Королевская принцесса вручает Дэниелу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в [области] кино и театра — тот же орден, которого был удостоен персонаж Джеймс Бонд», — отмечается в сообщении дворца в Twitter.

Напомним, литературный герой Флеминга также получил за выполнение своих секретных миссий Орден Святых Михаила и Георгия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Дэниелу Крейгу было присвоено звание почётного коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании. В январе 2022 года 53-летний британский актёр удостоился рыцарского ордена Святых Михаила и Георгия.

Добавим, что Дэниел Крейг сыграл роль Джеймса Бонда в последних пяти фильмах об агенте 007. Мировая премьера последней картины состоялась 28 сентября 2021 года и при бюджете в 250 миллионов долларов собрала более 770 миллионов долларов.