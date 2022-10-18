Москва, , 15:52 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры ночных занятий с мобилизованными гражданами из Свердловской области, которые прибыли в тыловую зону спецоперации. Военнослужащие осваивают огневое поражение из танков Т-80 и разведывательных машин БРМ-2АМ.

Танк Т-80 Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«После отработки нормативов днем, военнослужащие приступают к следующему этапу — ночным стрельбам. Экипажи танков Т-80 отрабатывают огневое поражение противника ночью, выполняя стрельбу из 125-мм пушки, спаренного и зенитного пулеметов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что мишени, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 км. Экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 м.