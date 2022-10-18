Москва, 18 октября 2022, 15:52 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры ночных занятий с мобилизованными гражданами из Свердловской области, которые прибыли в тыловую зону спецоперации. Военнослужащие осваивают огневое поражение из танков Т-80 и разведывательных машин БРМ-2АМ.
Отмечается, что мишени, имитирующее бронетехнику, гранатометные расчеты и вертолеты противника, расположены на дистанции до 2 км. Экипажи боевых разведывательных машин БРМ-2АМ ведут огонь из пушки и пулемета по целям на дальности от 500 до 900 м.