Москва, , 15:52 — REGNUM В настоящее время в РФ самая высокая конкуренция в IT-сфере, поскольку очень много вакансий и специалистов, особенно на нижних позициях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала итоги опроса, который показал, что высокую конкуренцию на рынке труда чувствуют больше трети опрошенных жителей России.

Биржа труда Linkedin.com

«Сейчас самая высокая конкуренция в ИТ-сфере, поскольку очень много вакансий и много специалистов, особенно на нижних позициях. Также высокая конкуренция в сфере финансов, банковского сектора, сферы администрирования и управления персоналом. Такая ситуация говорит о доминировании покупателя, которым в данном случае является работодатель, — сказала Иванова-Швец. — Но есть те сферы, где конкуренция очень низкая, на рынке труда мало специалистов, и закрываются такие вакансии очень медленно. Работодателю и рекрутеру надо приложить усилия, чтобы найти специалистов по таким направлениям, как инженер-строитель, проектировщик, архитектор, врач по профилю и врач в скорую помощь, в целом инженерные специальности высшей квалификации, педагогические работники».

По ее словам, такой дефицит пока остаётся и вряд ли сократится в ближайшем будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ у более чем 50% стоящих на учете безработных нет базового среднего профессионального либо высшего образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтруд: у более чем 50% стоящих на учете безработных в России нет диплома