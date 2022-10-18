Казань, , 15:57 — REGNUM Мобилизованных бойцов из Татарии обеспечат необходимым обмундированием. Об этом заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Мобилизованные мужчины Александр Погожев © ИА REGNUM

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С ее слов, у республиканских властей в разработке находится расширенный список вещей, в который входят оборудование, экипировка, вещмешок, белье, форма, техника. Сведения о необходимых вещах направляются компаниям-производителям.

«Мы обязуемся, что они будут обеспечены всем, что нужно, и обеспечиваются уже сейчас. Позиций, которые мы отрабатываем, много, не одна», — цитирует Фазлееву «Татар-информ».

От граждан в соцсетях или в оперативный штаб поступает информация, направляемая в дальнейшем в минтруд и минмолодежи РТ. Каждое из обращений обрабатывается в обязательном порядке, заверила заместитель премьер-министра РТ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани на территории палаточного лагеря танкового полигона пробурили скважину, тем самым обеспечили мобилизованных питьевой водой. Ранее воду для них подвозили в цистернах.

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