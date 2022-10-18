Астана, , 15:51 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана рассматривает предложение наказывать семейных дебоширов, которые совершают административные правонарушения, не штрафами, а общественными работами. Об этом 18 октября сообщил журналистам глава МВД республики Марат Ахметжанов.

Дебоширы creozavr

Пока в стране эту меру применяют только для совершивших уголовные преступления. Между тем проблема с дебоширами становится всё более острой.

«Привлекать их нужно непопулярными методами: подметать улицы, делать уборку», — сказал министр.

Он призвал глав городов и районов подготовить фронт работ, чтобы после изменения законодательства сразу обеспечить ею дебоширов. Ахметжанов добавил, что минюсту нужно определить, какие работы будут считаться общественными.

Глава МВД также отметил, что в Казахстане не хватает вытрезвителей, из-за чего остро стоит вопрос изоляции пьяных дебоширов.