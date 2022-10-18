Екатеринбург, , 16:58 — REGNUM Правительство РФ направило 267 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур в Уральском федеральном округе. Аграрии также могут рассчитывать на субсидии на тонну произведённого и реализованного зерна, сообщили журналистам в пресс-службе уральского полпредства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам полпреда Владимира Якушева, регионы УрФО собрали урожай без потери объёмов. Этому способствовали благоприятные погодные условия. По сравнению с 2021 годом регионы Уральского федерального округа намолотили вдвое больше зерна — 7,3 млн тонн. Отмечается, что уборку зерновых культур завершили только в Курганской области, в остальных регионах уборочная кампания также близится к концу.

На Урале фиксируют и высокий урожай овощей. Их в 2022 году собрано 134 тыс. тонн. Показатель на 21 тысячу выше аналогичного за подобный период прошлого года.